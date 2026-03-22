"Это потеря для всей Украины": что говорят верующие о смерти Филарета
В Киеве продолжается прощание с умершим 20 марта Филаретом.
В воскресенье, 22 марта, в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева закончилась церемония прощания с почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, о смерти которого стало известно 20 марта.
Сегодня попрощаться и отдать свое уважение почетному патриарху пришли тысячи верующих.
Что говорят верующие о смерти Филарета — узнала корреспондентка ТСН.ua Алина Лисова.
Одна из женщин поделилась своими переживаниями и вспомнила, каким был Филарет при жизни:
«Я пришла на прощание с Филаретом, я сама приехала в Киев в 2004 году. И с этого времени я хожу на богослужение именно в собор, потому что через Филарета с нами говорит Бог. Он всегда мог найти какие-то слова, которые он говорил на службе, но ты находил покой в своем сердце и ты находил выход из ситуации, которая у тебя складывалась. И вы знаете, это потеря для всей украинской церкви, для всей Украины, потому что его молитвы всегда слышал Бог.
Я просто не могу вам передать ту грусть, ту боль, которую каждый украинец, верящий в Бога, ходит в церковь, чувствует сегодня.
И вы знаете, это такая большая потеря, такая большая боль, что словами я не могу просто передать. Вот единственное, что будет, молиться о его упокоении в душе, он был примером для всех, кто имеет такой чин служить Богу и людям. Поэтому это большая потеря, очень большая потеря, и я считаю, что мы осиротели, вот действительно просто осиротели».
Другая верующая сказала, что для нее сегодня было важно прийти во Владимирский собор:
«Пришла на прощание, поскольку все же патриарх Филарет является очень высокой и очень важной личностью в Украине. И мне очень важно сегодня прийти к нему на прощание, потому что он играет очень большую роль, не только в религиозной конфессии, а вообще и в Украине. И в такое время, когда у нас в Украине идет война, он очень много помогал семьям без вести пропавших, помогал военному делу, помогал военным, помогал семьям без вести пропавших».
Умер патриарх Филарет
20 марта в Киеве на 98-м году жизни скончался бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Причиной смерти послужили последствия обострения хронических болезней.
9 марта в УПЦ (КП) опубликовали сообщение о том, что Филарет госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
После смерти патриарха Филарета Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) возглавит архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь).