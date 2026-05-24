"Это поведение мелкого уголовника": Портников объяснил, зачем Путин устроил по Киеву

Киев пережил массированную атаку / © Associated Press

На массированную атаку по Украине, которую устроила Россия, отреагировал известный украинский журналист и публицист Виталий Портников.

По его словам, это одна из самых больших атак России на Киев, Киевщину, на другие украинские регионы на протяжении всей этой великой войны.

«В течение всей ночи россияне готовы были использовать, кажется, всю номенклатуру оружия, которую они имеют, чтобы продемонстрировать силу. „Орешник“, ударивший по Белой церкви, десятки баллистических ракет, калибры, Кинжалы, Цирконы, орды российских беспилотников. И может возникнуть вопрос, зачем? Мы ведь видим, что все эти удары практически не были связаны ни с так называемыми центрами принятия решений, о которых так часто любят говорить и российские президенты, и другие российские чиновники, ни с инфраструктурой. Это были целенаправленные удары по жилым кварталам, по торговым центрам. Фактически это были самые настоящие удары для устрашения», — отметил он.

Портников считает, что удар готовился заранее: «Такие масштабные удары готовятся заранее. То есть сначала был подготовлен удар, а уже потом президент России нашел повод для того, чтобы о нем объявить и придать ему такой сомнительной людоедской легитимности. А готовился удар именно для запугивания украинцев. Большое количество которых во время атак».

В то же время журналист объяснил, зачем Путину запугивать украинцев. По его мнению, все из-за неудач россиян на фронте и провалов.

«Если ничего такого не выходит, то, конечно, остается только запугивать. Надеясь, что такие устрашения приведут к желанной капитуляции Путина. Ну и, конечно, это не только сигнал нам. Это сигнал еще и европейцам. Это все поведение не политического деятеля, а мелкого уголовника. Загнанной в тупик крысы, которая ищет выход», — добавил он.

Атака по Украине 24 мая — последние новости

В ночь на 24 мая российские войска запустили по Украине 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 БпЛА разных типов.

Больше всего в результате массированной атаки РФ пострадали Киев и Киевщина. В столице уже двое погибших и 56 пострадавших, среди них двое детей. В Киевской области количество погибших возросло до двух.

Также ночью под ударом РФ находились Черкассы — там дрон попал в жилую многоэтажку. Известно об 11 пострадавших, из них двое детей.

