"Это поворотный момент": Зеленский о последствиях для РФ из-за ордера на арест Путина

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия будет отвечать за все преступления против украинце и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина – это поворотный момент.

Об этом он сказал 19 марта во время вечернего обращения.

"Завершается еще одна неделя нашей обороны против государства-зла. Еще одна неделя, когда ежедневно и каждую ночь российская армия обстреливала украинские города, села, убивала наших людей. За каждое проявление террора против украинцев государство-зло будет отвечать. Эта проходящая неделя, наконец принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России – это поворотный момент, момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности, ответственности за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребенка, за каждое проявление дестабилизации мира, что стало следствием российской агрессии", — заявил глава государства.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге заявил, что выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей. Их считают виновными в военных преступлениях против граждан Украины.

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