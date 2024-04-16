"Это позор": Зеленский жестоко ответил Западу, который боится, что РФ проиграет в войне

На Западе боятся, что Россия проиграет в войне, развязавшейся против Украины и мирного населения. Запад беспокоится о возможном миграционном кризисе, который может произойти в случае капитуляции РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский каналу PBS NewsHour.

“Голоса уходят с Запада – нам страшно, что будет с Россией, если Россия проиграет? Им что, не страшно, что мы здесь ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-нибудь опасность, какой-то миграционный кризис. А что же будет, не будет ли очень сильным Китай? Все думают, что если у России будет паника и революция, Китай захватит часть России. Все боятся, не дай бог, что Китай будет сильным, что Путина не будет и будет много государств”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также задал вопрос, что в будущем произойдет с ядерным оружием, которое находится на территории РФ.

“Вроде бы сейчас Запад контролирует ядерное оружие. Все такие голоса, все такие месседжи – это позор”, — подчеркнул президент.

Напомним, что на фронте появилось еще одно горячее направление, где россияне стирают все.

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