Служба безопасности Украины / © twitter/СБУ

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Задержание агентов венгерской разведки — свидетельство качественной и системной работы всей Службы безопасности и ее контрразведки в частности.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что прекращение подобных шпионских действий — ключевой вопрос национальной безопасности.

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«Контрразведка Службы безопасности продемонстрировала, что ни одна страна не сможет вести подрывную деятельность на территории нашего государства. Задержание венгерского агента — знаковое событие. Это произошло впервые в нашей истории и демонстрирует новый уровень работы контрразведки СБУ, к чему „орбановцы“ явно не были готовы», — акцентирует Черненко.

Политолог считает, что шпионская сеть работала с разрешения официального Будапешта.

«Теперь, всем, в том числе европейцам еще раз продемонстрировали: венгерские власти не только делали недружественные заявления в отношении Украины, но и санкционировали шпионскую деятельность в нашем государстве. Благодаря Службе безопасности, Украина теперь имеет неопровержимые доказательства такой деятельности венгерской разведки. Венгры и раньше вели себя на Закарпатье крайне нагло, однако теперь почувствовали, что им будут давать по зубам», — пишет экс-нардеп.

«В Европейском Союзе давно обсуждают вариант лишения Венгрии права голоса. Орбан блокирует ключевые требования ЕС и часто играет в одном оркестре с Путиным. И разоблачение венгерской сети агентов — еще один аргумент для европейских стран. Аргумент, который свидетельствует: Орбан и его окружение — это одна большая агентурная сеть. И нити этой сети ведут в Кремль», — резюмирует эксперт.

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Напомним, ранее стало известно, что СБУ впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против нашего государства.