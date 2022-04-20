"Это приоритет для всех на континенте": Зеленский о возобновлении экспорта аграрной украинской продукции

"Это приоритет для всех на континенте": Зеленский о возобновлении экспорта аграрной украинской продукции

Президент Украины рассказал о результатах встречи с президентом Европейского совета.

В Украину прибыл с визитом президент Европейского совета Шарль Мишель. С президентом Украины они, в частности, обсудили возобновление экспорта украинской аграрной продукции.

Об этом в своем видеообращении рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, они обсуждали, как можно ликвидировать угрозу продовольственного и энергетического кризиса, вызванную вторжением России в Украину.

"Также обсудили, что мы можем сделать вместе с Евросоюзом, чтобы ликвидировать те угрозы продовольственной и энергетической безопасности Европы и всего мира, созданные именно российской федерацией. Восстановить экспорт украинской аграрной продукции и заблокировать возможности России шантажировать Европу энергоресурсами для всех на континенте – это все равно топ приоритет", — отметил Зеленский.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что Еврокомиссия до конца июня выскажет свою позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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