Это произошло снова: ВСУ ударили по скоплению окупантов из HIMARS на Запорожье (видео)

Российские войска собрались для учений на открытом пространстве в рамках артиллерии Украины в Запорожской области. Украинский беспилотник нашел вражеских солдат и передал координаты HIMARS.

Об этом пишет Forbes.

Кадры обнародовали на странице "Вернись живым".

ВСУ ударили по скоплению россиян с HIMARS

Чем особый удар

Аналитики отмечают, что эта атака по российским войскам в Запорожье произошла всего через несколько дней после отдельного украинского рейда на российских стажеров в той же области. Всего с февраля было совершено не менее семи таких операций по всей 700-мильной линии фронта. Предварительно, армия РФ потеряла сотни военных.

Этот удар, как и предыдущий, был направлен на русские войска, судя по всему, на стрельбище. Пока украинский беспилотник наблюдал сверху, десятки россиян собрались средь бела дня в ясный день.

"Украинская ракета, видимо, американского производства M30/31, начиненная 400 бомбами, нанесла прямой удар. Дрон задержался, наблюдая за выжившими российскими солдатами и за телами других".

Этот рейд свидетельствует как о возрастающих возможностях Украины по нанесению дальних ударов, так и о небрежности российского командования, которое пыталось провести обучение в радиусе 57 миль от целей ракет М30/31 с GPS-наведением.

Ранее отмечалось, что в течение полугода ВСУ по меньшей мере пять раз ударили с HIMARS по местам скопления российских окупантов вблизи линии фронта. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

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