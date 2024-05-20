"Это просто небо и земля": в Воздушных силах рассказали о тренажере F-16 (фото)

Начальник группы обслуживания тренажеров так отозвался о тренировочной платформе: "Совершенно другой уровень технологий".

В Украине в одной из бригад тактической авиации уже отрабатывают боевые миссии на авиационном тренажере F-16, предоставленном Чехией. Начальник группы обслуживания тренажеров Дмитрий назвал получение этой современной платформы настоящим "прорывом".

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Начальник группы обслуживания тренажеров рассказал, что уже более 20 лет занимается авиатренажерами самолетов типа "Су" и "МиГ". По его словам, все эти годы приходилось, мягко говоря, непросто. Ведь ситуация со снабжением новой техники длительный период была близка к критической.

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Специалисты ремонтировали, модернизировали, осовременивали программное обеспечение, привлекали украинских производителей, но у большинства авиатренажеров давно закончился ресурс. Вскоре на вооружение украинских бригад поступят истребители F-16, поэтому нет другого варианта, кроме перехода на новые тренажеры.

Дмитрий рассказал, что складывать тренажер F-16 – одно удовольствие: справились быстро и сразу начали первые тестовые запуски.

"Откровенно говоря, я первый в Украине сел в кабину нового тренажера. До сих пор испытал на себе немало советских версий. Также "летал" на многих авиасимуляторах F-16, которые давно в распоряжении наших авиационных бригад. В первые же секунды "полета" на полноценном тренажере понял – это просто небо и земля”, – отметил начальник группы обслуживания.

"Реалистичность ощущений, перегрузка, огромный выбор карт, режимов, сценариев, возможность отрабатывать применение разного вооружения, моделировать действия во внештатных ситуациях… Это действительно совсем другой уровень технологий", – добавил Дмитрий.

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Обучение украинских пилотов на авиационном тренажере F-16 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Офицер также сказал, что разобраться с обслуживанием такой техники вообще не проблема:

"Поверьте, мне есть с чем сравнивать. Я хорошо помню тренажеры, компьютерная составляющая которых занимала несколько десятков шкафов по 15 метров в длину, и какая морока, когда в таком тренажере что-то вылетает. Или тренажеры с кабельным планом по полторы тонны, который грузится в ЗиЛ с "горкой".

В Генштабе анонсировали, что в ближайшее время такими учебными платформами будут укомплектованы все бригады тактической авиации.

Обучение украинских пилотов на авиационном тренажере F-16 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Авиационный тренажер F-16 / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, что Украина уже летом получит первые истребители F-16, которые поступят от Дании. В то же время Нидерланды планируют начать отправку F-16 Киеву этой осенью.

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