«Это просто сафари»: военные требуют принудительной эвакуации из Славянска и Краматорска

Руины в Краматорске / © Getty Images

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Украинский журналист и военный Юрий Бутусов и военнослужащий Сергей Гнездилов призвали к немедленной принудительной эвакуации гражданского населения из Славянска и Краматорска.

Об этом они написали в соцсетях.

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«Необходима принудительная эвакуация мирных жителей из Славянска, Краматорска и других поселений на передовой, чтобы спасти их жизнь», — призвал Бутусов.

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Он отмечает, что Славянск и Краматорск являются стратегическими целями российского наступления. оккупанты ежедневно наносят удары по этим городам авиабомбами, ракетами и беспилотниками, охотясь на людей и транспорт.

«Россияне охотятся на любого человека и машину. Очень часто гибнут мирные люди, очень часто нужно делать эвакуацию, доставлять питание и воду пожилым людям и семьям с детьми, которые не могут позаботиться о себе. Таких людей, которые не могут выжить без посторонней помощи, несовершеннолетних детей, нужно вывозить в первую очередь», — отметил Бутусов.

Журналист напомнил, что очень часто гражданские, отказавшиеся от эвакуации, просто погибают, потому что спастись уже поздно.

«Надеюсь, что найдется ответственный руководитель, который приложит усилия для спасения мирных жителей из зоны боевых действий», — добавил он.

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Мнение Юрия Бутусова поддержал другой военный Сергей Гнездилов. Он тоже призывает к немедленной принудительной эвакуации мирного населения из Краматорского района.

«Здесь до сих пор остаются сотни детей, в городе, который стирают КАБами, пишите об этом, говорите об этом повсюду, потому что у детей нет голоса и не могут это сказать. Ситуация в городе для гражданского населения плачевная», — подчеркнул военный.

По словам Гнездилова, в Краматорске выгорают целые жилые кварталы, а пожары не удается затушить, потому что на спасательные службы ведется охота.

«Уже месяц не подается вода, с позавчера окончательно остановлено газо и электроснабжение. Десятки КАБов ежесуточно, весь город — в зоне поражения FPV дронов. Это просто сафари, в котором не должно быть хотя бы детей», — подытожил он.

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Напомним, что 8 октября армия РФ ударила по двум маршруткам в Краматорске Донецкой области. Погибли 30 человек.

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