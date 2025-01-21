"Это просто трэш": жена Усика вступилась за девушку над которой издевались старшеклассники в Белой Церкви

Жена чемпиона по боксу Александра Усика, Екатерина, эмоционально отреагировала на видео с избиением подростками девочки в Белой Церкви, которое стало распространяться в Сети.

Высказалась Екатерина Усик по поводу этой ситуации в своих stories в Instagram.

"Я уже 10 раз пересмотрела, может даже больше, эту историю с этой девочкой. Это просто жесть. Мы не можем это просто так оставлять. Надо что-то делать. Нужна огласка. Я не представляю чувства этих родителей, которые видят, что их ребенка бы Это просто трэш.

Она пожелала девочке поправиться морально и физически, а ее родителям — сил, и выразила надежду на скорую реакцию полиции.

Екатерина также сообщила, что уже на связи с матерью девочки.

"Мы не можем оставить это без внимания": Екатерина Усик выразила поддержку избитой подростками девочке

Напомним, на днях в соцсетях было опубликовано несколько видео, на которых группа подростков, в том числе и девушек, унижали девочку, бросая в нее использованные жвачки, избивали и распыляли в лицо средство, похожее на газ.

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