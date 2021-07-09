"Это просто ужас": херсонцев возмутила колбаса с живыми червями (видео)

Местные жители купили испорченную колбасу, внутри были большие черви.
В Херсоне местные жители утверждают, что купили в магазине колбасу "с сюрпризом". Анастасия Тищенко показала соответствующее видео в Сети.
По словам женщины, ее муж - участник АТО - купил червивую колбасу на проспекте 200 лет Херсона. Люди собирались на отдых, хотели сделает бутерброды. Разрезав колбасу, они увидели, как внутри кишат черви.
"Колбасой это не назовешь. Это просто ужас!" — эмоционально высказалась Анастасия.
Она также показала чек приобретенного товара.
Пользователи Сети возмутились и посоветовали обратиться к руководству города, а некоторые назвал ситуацию фейком
● Зайдите в магазин, положите с червями им на полку, хорошую колбасу заберите и молча идите, это законный обмен товара
● Это фейк. На фото — "пинка", которую знает любой рыбак. Кроме того, на фото четко видно, что по крайние линии окрашены в красный цвет. Как делают именно для продажи рыбакам. Взяли несколько личинок, купленных на базаре, подсадили в колбасу и сфотографировали.
● Для рыбалки пойдет: и наживка, и закуска
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