"Это просто вопрос времени": Зеленский уверен в победе Украины в войне

"Это просто вопрос времени": Зеленский уверен в победе Украины в войне

Как долго будет продолжаться война, неизвестно, но борьба будет до последнего города, говорит президент.

Украина будет бороться до последнего своего города, а ее победа в войне – это только вопрос времени.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The economist.

"Мы верим в победу. Ни во что другое поверить невозможно. Мы обязательно победим, ведь это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени", – сказал глава государства.

Также Зеленский отметил важность сохранения жизни как можно большему количеству людей.

"Победа — это возможность спасти больше жизней. Да, чтобы спасти больше жизней, ведь без этого ничто не имело смысла. Наша земля важна, да, но, в конце концов, это просто территория. Я не знаю, как долго будет длиться война, но мы будем бороться до последнего города, которого имеем. С самого начала, когда вы выбираете вариант, что люди должны делать или не делать, люди не понимают, что такое полноценная война. Моя работа – дать сигнал, чтобы люди знали, как действовать", — сказал президент.

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