"Это психическая реакция": Подоляк об ударах "Кинжалами" во время выступления Путина

Президент-диктатор Владимир Путин 14 декабря провел "прямую линию", совпавшую с объявлением воздушной тревоги в Украине из-за взлета МиГов и ракетными ударами, чтобы показать свое доминирование.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.2. Подоляк о ракетной атаке во время выступления Путина.

"Это доминирование. Это психическая реакция. Смотрите: сидит пахан, и в это время его подчиненные, его рабы атакуют другое государство, чтобы показать всем остальным, которые теперь ведут тяжелые дискуссии о поддержке Украины. Это такой примитивный российский стиль. Мы покажем, что мы будем идти на "беспредельные" вещи, чтобы вы нас услышали. Это ведь не интеллектуальная страна, она не может вести дискуссию, дипломатическую или любую другую", — говорит представитель ОП.

Он отмечает, что такая страна, как РФ, может только доминировать из-за насилия — "нет разницы, информационное, военное или в этом случае — путем масштабного психологического давления".

"Они пробуют доминировать в Украине в воздухе. Говорить: "Видите, какие у нас ресурсы, видите ли, мы можем это делать". То есть они хотят еще дополнительно депрессировать даже не нас с вами, а именно наших партнеров, чтобы они сказали: "Ну, смотрите, вот мы там поставляем, но все равно у них есть еще ресурсы, у них есть накопленные возможности, баллистические, крылатые, сверхзвуковые ракеты и т.д.", — отмечает Подоляк.

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Ракетная атака 14 декабря

В четверг, 14 декабря, в Украине четыре раза объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлетов МиГ-31К. Первая началась в 11:07, вторая – в 14:09, третья – в 15:35, четвертая – в 17:30.

Первая тревога прошла без ракетных ударов. Впрочем, во время второй ПС сообщили о возможных пусках ракет. Стало известно, что РФ запустила ракеты по Хмельнитчине. Произошли взрывы.

Во время третьей тревоги в Хмельницкой области снова произошли взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что оккупанты того дня дважды атаковали регион "Кинжалами".

Кроме того, в Киеве прогремели мощные взрывы. Известно, что была уничтожена одна ракета Х-47М2 "Кинжал" в Киевской области.

Во время четвертой тревоги в Днепре были слышны звуки взрывов. В ОВа заявили, что вечером защитники из ПВК "Восход" сбили вражескую ракету.