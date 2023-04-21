Это растение отпугивает колорадского жука: что посадить рядом с картофелем

Избавиться от колорадского жука на грядке с картофелем бывает непросто. Часто дачники используют для этого пестициды или даже яды. Оказывается, можно посадить рядом с картофелем растение, которое отпугивает колорадского жука. Какую именно читайте в материале ТСН.ua.

Дачники утверждают, что вредители даже не будут прилетать на огород, если весной взорвать рядом с грядками картофеля всего лишь одно растение.

Речь идет о пижме. Она настоящий защитник огородной культуры от колорадского жука. Ее советуют сажать прямо вдоль участка, где у вас растет картофель.

Почему колорадским жукам так не нравится пижма? Все дело в ярком и сильном запахе растения, который и отпугивает вредителей. При этом она не требует серьезного ухода, поэтому она не потребует от вас особого труда.

Кстати, пижма способна оградить не только от колорадского жука. Специалисты утверждают, что ее запах также отпугивает клещей и тлю.

Если вы не успели высадить пижму рядом с картофелем, можете приготовить настой из этого растения для возделывания кустов от вредителей. Для этого в ведро воды нужно отправить зеленую массу пижмы. Через несколько дней жидкость можно перелить в пульверизатор и опрыскать огородные культуры.

Читайте также: