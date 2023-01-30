"Это реально": в Польше сообщили условие для вступления Украины в ЕС

В феврале состоится саммит ЕС-Украина, который демонстрирует, что "путь Украины к объединению реальна".

Польша стремится, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза. Но стране сначала нужно победить в войне, которую начала РФ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире TVP Info.

Яблонский подчеркнул, что украинцы четко показывают, как хотят развиваться, принадлежать Европейскому Союзу и НАТО.

"Это не просто лозунги, пустые лозунги, а настоящая воля к сотрудничеству. Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Европейского Союза. Это реально, если только мы поможем Украине выиграть эту войну", — заявил Яблонский.

По его словам, саммит ЕС-Украина демонстрирует, что "путь Украины к объединению реальна". К слову, это мероприятие состоится в Киеве 3 февраля.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует вступить в Европейский Союз через два года.

Посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов считает, что у Украины вполне реальные шансы стать членом Европейского Союза уже в этом десятилетии. Посол говорит, что государство за 2022 год осуществило столько, сколько другие страны проходили годами.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что у Украины будет будущее в ЕС и благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче.