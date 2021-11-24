"Это российская информационная спецоперация": в СНБО отреагировали на плакаты участников марша антивакцинаторов

"Это российская информационная спецоперация": в СНБО отреагировали на плакаты участников марша антивакцинаторов

В СНБО отмечают, что это не в первый раз, когда Россия оставляет свой след в антивакцинаторских движениях.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отреагировал на марш антивакцинаторов, где на плакатах появились QR-коды, ведущие на страницу провластной российской партии "Единая Россия".

Об этом отметила прессслужба СНБО в Facebook.

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"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", — говорится в сообщении.

В СНБО отмечают, что это не в первый раз, когда Россия оставляет свой след в антивакцинаторских движениях. Так, в социальных сетях, мессенджерах и Telegram-каналах, как пишут в Совете нацбезопасности, часто распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

В СНБО отмечают, что подтверждением реализации таких мер является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах разместили QR-код, дающий переход на вебсайт российской политической партии "Единая Россия".

Напомним, сегодня, 24 ноября, в Киеве прошел марш антивакцинаторов. Активисты сначала постояли под зданием Рады, а затем через улицу Крещатик отправились в здание СБУ.

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