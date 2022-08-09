Это - "русская рулетка": глава Запорожской ОВА рассказал о террористических действиях оккупантов на ЗАЭС

Об этом в эфире телемарафона FREEДОМ рассказал глава ЗОВА Александр Старух.



Фактически такая ситуация на станции сохраняется с марта, тогда впервые был обстрелян блок №3. Однако пока представители РФ прямо объявили, что готовы поставить под ядерную угрозу Украину и все страны Европы.



"Такие обострения неизбежны, ведь Россия нарушает не только правила ведения войны и международные соглашения о том, что нельзя вести боевые действия с применением тяжелой техники на территории атомной электростанции, но просто нарушают логику человеческого существования. Когда российские оккупанты захватывали Энергодар, у нас там не было тяжелой техники, ведь если туда что-нибудь попадет, то в войне не будет смысла ни для нас, ни для оккупанта. И вообще проблемы возникнут у всего европейского континента", — сказал он.

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Александр Старух отметил, что станция – это непременно укрепленный объект, однако от таких террористических действий она не защищена. Помимо опасности от самой АЭС, на территории хранится отработанное топливо, которое также может представлять угрозу.



-"Лучше, чтобы международные организации меняли свои правила, как-то исключали, призывали в порядок, а не просто выражали обеспокоенность", — отметил руководитель ОВА.

В случае непредвиденных аварий есть четкий план эвакуации, утвержденный Кабинетом Министров. Пока его корректируют, ведь в условиях военного положения его реализация может быть более сложной. Также Александр Старух выразил благодарность работникам атомной станции, которые, несмотря на такие условия, продолжают работать.



"Если возникнет инцидент ядерного характера, пострадает не только юг Украины, но и Крым и Россия. В одной ядерной бомбе 9 килограммов урана или плутония, а у нашей станции 1200 тонн. Загрязнение может быть не маленьким, но опять же это "русская рулетка"", — добавил он.

Кроме того, продолжается выезд мирных жителей с временно оккупированных территорий. Оккупанты разделили дорогу на два направления: херсонское и мелитопольское. За вчера эвакуироваться удалось более 1300 человек, из которых более 300 — дети.



Что касается подготовки к псевдореферендуму, рашисты не оставляют попытки проводить свои пиар-акции по запугиванию. Такой референдум является лишь угрозой и попыткой склонить украинцев к сотрудничеству, ведь у него нет никаких юридических оснований.

Напомним, Украина направила ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на Запорожскую АЭС.

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