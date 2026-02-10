Это самообман: Кротевич о том, стоит ли считать потери РФ на фронте

Богдан Кротевич

Реклама

Россия никогда не прекратит войну из-за человеческих потерь.

Такое мнение высказал эксначальник штаба 12-й бригады спецназначения Азов, защитник «Азовстали» Богдан «Тавр» Кротевич в интервью DW.

Кротевич предполагает, что потери армии РФ могут быть ниже, чем представляет Генштаб ВСУ.

Реклама

По его словам, независимые исследования BBC и правозащитных организаций дают около 155 тысяч подтвержденных погибших российских военных. Даже если «удвоить» и добавить еще 155 тысяч погибших, плюс добавить пропавших без вести, выходит около полумиллиона, но не миллион.

«Это тоже очень опасная штука. Лгать себе. Считать, когда россияне закончатся — это абсолютно неправильная вещь», — отмечает он.

Кротевич напомнил заявление бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, признавшего свою ошибку, когда надеялся, что Путин прекратит агрессию после большого количества потерь.

«Это была суперошибка. Я не знаю, как он (Залужный — Ред.) мог прийти к такому. Для меня это было очевидно. Все, кто считает, что Россия может прекратить войну из-за человеческих потерь, ошибается», — удивляется эксплененный.

Реклама

Кротевич напомнил, что у России значительно больше населения и постоянно пополняет армию за счет новых волн мобилизации, в том числе на оккупированных территориях. Кроме того, в качестве примера он приводит «Юнармию», которая, по его словам, состоит из 200 тысяч российских подростков.

«(Человеческий ресурс РФ — Ред.) Это не сталая величина. Одни заходят, другие выбывают», — отметил он.

Поэтому ветеран критически относится к заявлению нового министра обороны Федорова, что Украина ставит перед собой стратегическую цель в войне с Россией — довести количество ликвидированных оккупантов до 50 тысяч человек ежемесячно.

В то же время он допускает, что сделать войну для РФ экономически невыносимой — реальная задача.

Реклама

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 9 февраля ВСУ уничтожили 1 247 580 российских солдат.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал новую цифру потерь Украины на фронте.