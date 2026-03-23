"Это самоубийство": что задумали россияне на Херсонском направлении

Микрорайон Корабел (Остров) / © wikipedia.org

Российские войска, вероятно, активизируют попытки штурмовых действий в направлении микрорайона Корабел в Херсоне, как только позволят погодные условия. Однако украинские защитники полностью контролируют подступы к позициям и нарастили средства поражения.

Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 34-й отдельной бригады береговой обороны Николай Ставицкий в эфире «КИЇВ24».

Комбат отметил, что оборона ВСУ в микрорайоне Корабел сейчас устойчива и обеспечена необходимыми ресурсами. На участке наращено количество БпЛА-систем, позволяющих видеть передвижение врага на дальних подступах.

Николай Ставицкий заверил, что любые попытки россиян совершить быстрый прорыв на лодках будут обнаружены заранее.

По словам командира, Силы обороны «чувствуют себя очень комфортно» на этом участке фронта благодаря своевременно подготовленным средствам противодействия.

«Оборона наша на микрорайоне Корабел чувствует себя очень удобно. Средства у нас там нарощены. Наши БпЛА-системы тоже готовы. Мы видим все на подъездах, подходах. То есть просто „на рывочек“, как говорится, у них этого сделать никогда не получится. Планировать прямо на лодках залетать — это самоубийство абсолютно для врага», — подчеркнул военный.

Ранее корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала на позициях 34 бригады морской пехоты в микрорайоне Корабел в Херсоне. Она рассказала, как выживает один из самых опасных областных центров Украины.