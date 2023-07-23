Это самый масштабный удар врага по историческому центру Одессы с начала войны — власть о ночной атаке РФ

Россияне попали в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и практически разрушили крупнейший собор юга Украины.
Об этом сообщает Одесская районная военная администрация по социальным сетям.
Есть пострадавшие – 18 человек, среди которых 4 дети.
В больницы госпитализированы 14 человек, 3 детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
В результате ночной атаки есть один погибший.
На объектах продолжаются спасательные работы.
"Просим оставаться в безопасных местах во время воздушной тревоги", — отметил в сообщении начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.
Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.
Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.
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