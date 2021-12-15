"Это согласованная атака": украинского журналиста Романа Цымбалюка в России обвинили в экстремизме

Цимбалюк является единственным аккредитованным в России украинским журналистом.

Романа Цымбалюка, украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве, в России обвинили в экстремизме. Против него уже готовится несколько дел.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла... Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды — ред.) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", — заявил Полозов.

Адвокат подчеркнул, что в этом случае следует понимать специфику российского законодательства, которое, по словам Полозова, слишком "резиновое" и может читаться совершенно по-разному, в зависимости от ситуации.

"Грань между «административным» экстремизмом и «уголовным» весьма тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых в делах с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают что эти статьи неконкретные, расплывчатые и «резиновые», т.е. позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", — подчеркнул Полозов.

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Адвокат сообщил, что на Цымбалюка организована и согласована умышленная атака. Это подтверждает слив через "пропагандистские помойки различной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

"Как бы то ни было, со стороны властей РФ производятся давление на иностранного журналиста, фактически с лишением его права на свободу выражения мнения и осуществление профессиональной деятельности. Полагаю, что такие действия в отношении журналистов недопустимы и за них властям придется держать ответ в независимых международных судебных инстанциях", — заявил Полозов.

Адвокат отметил, что в случае необходимости по договоренности с Цымбалюком будет представлять его интересы по всем вопросам, которые "так интересуют власти России".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скопленные на границе российские войска используются, прежде всего, для шантажа против западных государств. Если количество войск будет расти, то это можно назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства.

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