"Это страшно": в Мариуполе без воды, света и тепла находятся около 160 тысяч человек — мэр

Мариупольцы умоляют о спасении, говорит глава города Вадим Бойченко.
В заблокированном российскими военными Мариуполе без света, воды, еды и тепла находятся около 160 тыс. мирных людей.
Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе Всеукраинского телемарафона.
"К сожалению, еще достаточно много людей есть в заблокированном Мариуполе. Эта цифра точно за 100 тыс. населения, по нашим оценкам, около 160 тыс. человек находятся сегодня в блокированном городе Мариуполе, в котором сегодня невозможно жить, потому что нет ничего – нет воды, ни света, ни тепла, ни связи. И это страшно на самом деле. То унижение, через которое проходит сегодня каждый мариупольец ценой этой российской оккупации, это даже невозможно передать словами", – сказал мэр.
Бойченко добавил, что десятки тысяч мариупольцев ожидают полной эвакуации.
"Вот сейчас, например, стоят 26 автобусов, которые должны отправиться в Мариуполь с целью эвакуации, но нет сегодня, к сожалению, решения, чтобы они начали свое движение. Я сегодня также, как десятки тысяч мариупольцев, ожидаю с надеждой, что такое решение будет возможным. Очень надеемся на президентов Франции, Турции, что они все же достучатся, и нам откроют устойчивый "зеленый коридор", и мы заберем тех людей, которые хотят вернуться на подконтрольную территорию Украины, они просят и умоляют об этом", - заявил глава города.
Напомним, сегодня, 28 марта, украинские власти решили отменить эвакуацию из Мариуполя в город Запорожье из-за возможных провокаций со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров.
Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал урегулировать ситуацию в Мариуполе, сравнивая ситуацию в городе с уничтожением сирийского Алеппо. По его словам, если Запад ничего не сделает для помощи мирным жителям окруженного Мариуполя, это станет "коллективной виной".
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