"Это - стыд для всей системы": Клименко разнес копов, сбежавших во время теракта

Глава МВД Игорь Клименко подверг критике действия сбежавших во время стрельбы в Киеве правоохранителей.

Об этом идет речь в сообщении Телеграмм.

«Позорное, недостойное поведение. Это стыд для всей системы. Они отстранены, продолжается расследование по этому поводу. Также будут приняты дополнительные кадровые решения в отношении руководителей. Не совсем корректно делать обобщения по всей полиции только по действиям двух работников. Отдельные ситуации не отражают систему в целом. Ведь даже в этой же спецоперации профессионально и быстро действовал КОРД, криминальные аналитики и другие привлеченные силы», — отметил он.

Стрельба в Голосеевском районе Киева произошла 18 апреля. Сначала нападающий хаотично расстреливал прохожих, а затем захватил заложников в супермаркете. Правоохранители 40 минут вели с ним переговоры, но когда тот убил одного из заложников, начали штурм и ликвидировали нападающего.

Во время нападения погибли шесть человек, еще 14 пострадали. Мать мальчика выжила, ранее сообщалось, что она погибла. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, никаких требований он не озвучивал.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве и предоставить всю информацию в Государственное бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что на период проверки и проведения служебного расследования сотрудников полиции, обвиняемых в бегстве во время теракта в Киеве, была отстранена от исполнения служебных обязанностей.

«Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и распространенные в сети, опрашиваются свидетели», — заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

По его данным, служебное расследование уже начато.

Перед этим в соцсетях появилось видео, как полицейские убегают от стрелка и оставляют гражданского человека под огнем.