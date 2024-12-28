"Это стыдно": глава "Слуги народа" о том, можно ли прекратить "бусификацию"

По ее словам, нельзя сказать, что "бусификация" на 100% повсеместно происходит, "но есть случаи, которые недопустимы".

Так называемая "бусификация" – принудительное задержание военнообязанных является позорным явлением и должно прекратиться.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает "Украинское Радио".

"Я бы хотела, если бы было мое желание и воля, чтобы она (бусификация – Ред.) прекратилась уже давно. Но мы все равно видим, что есть такие позорные явления. Пока она есть. Это стыдно. Об этом нужно говорить, это нужно искоренять, от этого нужно избавляться... Нам стыдно становится за то, что мы иногда видим", – говорит нардепка.

По ее словам, нельзя сказать, что "бусификация" на 100% повсеместно происходит, "но есть случаи, которые недопустимы для нашей страны".

Поэтому Шуляк призывает внедрять в армии прогрессивные современные методы как рекрутинг.

"Мы уже с вами говорили неоднократно в этой студии, что, конечно, должна быть мотивация, должен быть рекрутинг. Уже первые рекрутинговые центры начали работать на всей территории Украины. Люди должны понимать, куда они идут, действует сейчас возможность выбирать в какую бригаду, по какой специальности для того, чтобы быть максимально полезным", – подытожила она.

Ранее Елена Шуляк ответила, будет ли Рада рассматривать снижение мобилизационного возраста.

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