"Это так мама делает": в Сумской области осудили мужчину из-за секс-фото в соцсети

На суде мужчина заявил, что таким образом хотел вернуть жену.

В Сумской области осудили мужчину из-за интимного фото, которое он прислал своей падчерице. За это его оштрафовали более чем на 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области.

По данным суда, подозреваемый является ФЛП из города Ромны Сумской области. В июне 2023 года он скачал из Интернета интимное фото.

После этого он отправил его падчерице, дочери своей сожительницы с подписью: "Это так мама делает".

На суде предприниматель вину признал и раскаялся. Он заявил, что отправил девушке интимную фотографию, поскольку ее мать его бросила и жила с другим мужчиной.

"Объяснил, что отправил фото, потому что хотел настроить ребенка против матери и того мужчины, с которым живет его бывшая жена. Таким образом пытался сохранить семью", — говорится в объяснении подсудимого.

Свидетельство подозреваемого в суде / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Мужчина заключил соглашение со следствием и согласился заплатить штраф.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст. 301 УК Украины и оштрафовал на 25500 грн.

Напомним, в Закарпатской области к 8 годам лишения свободы приговорили несовершеннолетнего, сбросившего в школьный чат видео полового акта со школьницей.

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