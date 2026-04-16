Ефим поет Гимн Украины на жестовом языке / © скриншот с видео

Видео восьмилетнего Ефима, который на жестовом языке исполняет Государственный Гимн Украины, собрало более 200 тысяч просмотров в соцсетях. Ролик опубликовала мама школьника Леонила Кириенко, зафиксировав момент во время поездки по общественному транспорту.

Об этом она поделилась в Threads.

По словам матери, она планировала записать видеосообщение для мужчины, но заметила, что сын самостоятельно начал исполнять Гимн. Женщина отметила, что Ефим учится в специализированной школе, где каждое утро во время минуты молчания учащиеся чтят память погибших и исполняют государственную символику. Леонила выразила благодарность педагогам за патриотическое воспитание ребенка.

«На минуточку, мальчику 8 лет. Я в свои 8 лет и все свое сознательное детство и жизнь не знала слова гимна Украины. И даже как спеть на жестовом языке», — отметила пользовательница.

Єфима, який виконує Гімн України жестовою мовою. / © соцмережі

Реакция украинцев в соцсетях

Публикация у Threads вызвала значительный резонанс среди пользователей. В комментариях зрители отмечают, что:

многие подпевали мальчику, даже не зная языка жестов;

видео мотивировало часть пользователей начать изучение жестового языка;

люди благодарят родителей за воспитание и называют ребенка примером устойчивости нового поколения.

Комментарии под сообщением

Напомним, во львовской школе разгорелся громкий скандал из-за дискриминации ребенка военнослужащего. Учительница украинского языка и литературы публично оскорбляла ученика 7 класса, аргументируя его «неуспешность» тем, что отец военный находится на фронте и якобы не уделяет сыну внимания.