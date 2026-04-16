- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 2 мин
"Это так мило": мальчик исполнил Гимн Украины на жестовом языке — видео покорило Сеть
Ученик спецшколы самостоятельно исполнил Гимн Украины в общественном транспорте, чем взбудоражил не только маму, но и пользователей в Сети.
Видео восьмилетнего Ефима, который на жестовом языке исполняет Государственный Гимн Украины, собрало более 200 тысяч просмотров в соцсетях. Ролик опубликовала мама школьника Леонила Кириенко, зафиксировав момент во время поездки по общественному транспорту.
Об этом она поделилась в Threads.
По словам матери, она планировала записать видеосообщение для мужчины, но заметила, что сын самостоятельно начал исполнять Гимн. Женщина отметила, что Ефим учится в специализированной школе, где каждое утро во время минуты молчания учащиеся чтят память погибших и исполняют государственную символику. Леонила выразила благодарность педагогам за патриотическое воспитание ребенка.
«На минуточку, мальчику 8 лет. Я в свои 8 лет и все свое сознательное детство и жизнь не знала слова гимна Украины. И даже как спеть на жестовом языке», — отметила пользовательница.
Реакция украинцев в соцсетях
Публикация у Threads вызвала значительный резонанс среди пользователей. В комментариях зрители отмечают, что:
многие подпевали мальчику, даже не зная языка жестов;
видео мотивировало часть пользователей начать изучение жестового языка;
люди благодарят родителей за воспитание и называют ребенка примером устойчивости нового поколения.
Напомним, во львовской школе разгорелся громкий скандал из-за дискриминации ребенка военнослужащего. Учительница украинского языка и литературы публично оскорбляла ученика 7 класса, аргументируя его «неуспешность» тем, что отец военный находится на фронте и якобы не уделяет сыну внимания.