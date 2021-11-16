"Это такие голодные, это так денег в государстве нет": под Луцком на помойку выбросили горы испорченного хлеба

"Это такие голодные, это так денег в государстве нет": под Луцком на помойку выбросили горы испорченного хлеба

Мужчина показал, как жители Луцка выбрасывают на помойку хлеб.

На свалку вблизи села Борохов Луцкого района выбросили горы испорченного хлеба. Это возмутило пользователей соцсетей.

Видео опубликовал местный житель Андрей Величко.

Мужчина побывал на свалке и его возмутило то, что жители Луцка выбрасывают хлеб.

"Вот видите, как хорошо Луцк употребляет хлеб. Это такие голодные? Это денег в государстве нет?", — заметил Андрей Величко.

В комментариях пользователи соцсетей возмутились, как украинцы безответственно потребляют продукты. Некоторые даже вспомнили Голодомор.

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