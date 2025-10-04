"Это террор": Зеленский отреагировал на удар россиян по пассажирским поездам

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Днем 4 октября российская армия атаковала беспилотниками пассажирские поезда на ж/д вокзале в Шостке Сумской области. Такие действия РФ - это террор, "который мир не имеет права игнорировать".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства назвал атаку жестокой. По его словам, все необходимые службы работают на месте. На месте удара были и работники "Укрзализныци", и пассажиры.

"Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает" украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что нужны сильные действия, потому что "разговоров сейчас недостаточно".

Напомним, днем 4 октября Россия прицельно атаковала пассажирский поезд. в Шостке на Сумщине . Произошло попадание в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев и пригородный - Терещенская-Новгород-Северский. Около 30 человек пострадали из-за атаки РФ. По меньшей мере, восемь человек остановились в больнице.

Из-за атаки "Укрзализныця" отменила ряд рейсов. Прежде всего, речь идет о курсировании пригородных поездов.