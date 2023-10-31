"Это то, что будет в учебниках истории": Зеленский сообщил, что именно рассмотрели на Ставке

Сегодня, в Международный день Черного моря – специальный день, посвященный украинскому региону, совместному с партнерами акватории, президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание. На Ставке первым вопросом была рассмотрена именно работа украинских экспортных коридоров, защита юга – городов, портов от российских атак.

Об этом говорилось в обращении президента 31 октября.

"Все это имеет значение не только для нашего государства, не только для безопасности Украины, а значительно шире. И за время полномасштабной войны мы это доказали – доказали, что когда Украина вместе с партнерами возвращает безопасность Черному морю, мир получает как дивиденды больше безопасности для других регионов", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, от стабильности рынка продовольствия зависит и политическая стабильность многих стран в сложных регионах в Африке и Азии. Так что очень важно, что благодаря украинской смелости удается фактически выгнать российский флот за пределы восточной части Черного моря.

Россия не может использовать наше море для распространения своей агрессии в другие части света, как это было с Сирией. российских военных", – отметил он.

Теперь, по утверждению Зеленского, ситуация изменилась.

"И когда мы добавим еще больше безопасности Черному морю, Россия потеряет любые возможности доминировать в этой акватории и распространять свое влияние, свою деструктивность в другие страны. Чем больше защиты у нашего побережья, у нашего моря, тем больше защиты у мира (...) Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хотя и не так часто обсуждается сейчас", – добавил президент.

Также он сообщил о докладе командующего ВМС, руководителя ГУР, руководителя СБУ, где речь шла о ситуации и действиях украинской армии на юге и на море.

Напомним, в честь Международного дня Черного моря ГУР показало праздничное видео – удары по оккупантам. Там можно увидеть, как ВСУ освобождали остров Змеиный, так называемые "вышки Бойко" и операцию по высадке во временно захваченном Крыму.

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