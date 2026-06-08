"Это точно не случайность": РФ намеренно атаковала украинские спасательные суда в Черном море

Дмитрий Плетенчук / © скриншот с видео

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РФ атаковала спасательные суда Морской поисково-спасательной службы в пределах украинского морского коридора, и это точно не случайность.

Об этом заявил эфире Ранок.LIVE спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он сообщил, что некоторые пострадавшие получили серьезные повреждения, однако их вовремя эвакуировали катера ВМС и доставили в больницы Одессы.

«Это точно нельзя назвать случайностью. Попасть в такую цель можно только через прямой канал связи, потому что эта цель не стационарна. Поэтому есть очередной акт терроризма», — отметил он.

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Плетенчук также отметил, что атакованные катера были надлежащим образом маркированы, их невозможно было спутать с военными судами.

Напомним, 6 июня вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы , выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

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