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"Это точно не случайность": РФ намеренно атаковала украинские спасательные суда в Черном море
Россияне имели прямой канал связи для умышленного удара по гражданским спасательным судам в морском коридоре, в результате чего серьезно ранены, которых эвакуировали в больницы Одессы, отметил Дмитрий Плетенчук.
РФ атаковала спасательные суда Морской поисково-спасательной службы в пределах украинского морского коридора, и это точно не случайность.
Об этом заявил эфире Ранок.LIVE спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он сообщил, что некоторые пострадавшие получили серьезные повреждения, однако их вовремя эвакуировали катера ВМС и доставили в больницы Одессы.
«Это точно нельзя назвать случайностью. Попасть в такую цель можно только через прямой канал связи, потому что эта цель не стационарна. Поэтому есть очередной акт терроризма», — отметил он.
Плетенчук также отметил, что атакованные катера были надлежащим образом маркированы, их невозможно было спутать с военными судами.
Напомним, 6 июня вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы , выполнявшим гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.