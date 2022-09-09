"Это только начало": Подоляк анонсировал хорошие новости от ВСУ по другим направлениям

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас ВСУ показали России, где ее место. По его словам, это только начало, теперь ждем хороших новостей и по другим направлениям.

Подоляк отметил, что после успехов ВСУ в Харьковской области, россияне перестают верить своим пропагандистам и признают, что недооценили украинскую армию.

Об этом Подоляк рассказал в интервью 24 каналу.

"Мы дождались хороших новостей из Харьковщины и наконец выдохнули. Эти события ждали не только мы с вами, но и наши враги. Оказалось, что они перестают верить своим пропагандистам. И когда не увидели никаких новостей о Харьковщине решили себе, что продолжаются бои", – рассказал советник руководителя ОП.

Следует отметить, что таких новостей уже не было в течение трех дней. Теперь, когда россияне увидели новости из Харьковщины, они пытаются найти оправдание происходящему.

Оккупанты говорят, что это запланированный отход и "затягивание" ВСУ на территорию, где им "удобнее воевать". Они уже начинают говорить о том, что недооценили украинскую армию, не поняли тактическую затею генштаба Украины и, по словам Подоляка, это очень хорошо.

"Но я бы хотел добавить, что не стоит думать о том, что победа придет уже завтра. Мы понимаем, что это очень трудный путь и это только начало", — подчеркнул Подоляк.

Эти несколько недель украинские защитники отрабатывали всю логистику, однако поразили не все тыловое обеспечение врага. Подоляк отметил, что это вопрос и "Рамштайна", и помощи партнеров Украины.

"По-моему, пока рано говорить о том, что мы масштабно продвигаемся вперед. Предварительно, мы лишь указали России на ее место и будем делать это в дальнейшем. Ожидаем таких же хороших новостей по другим направлениям. Меня больше всего интересует ключевое направление — Луганск и Донецк. Я очень хочу, чтобы мы показательно и поскорее забрали эти города", — добавил Подоляк.

Он убежден, что это очень важно, чтобы окончательно сломать все, что есть внутри России, "чтобы они поняли, что они не какая-то сверхдержава".

Отметим, что после объявления о начале контрнаступления Украины, аналитики считают, что Киев начал амбициозную операцию, которая может привести к окружению почти 20 тысяч российских солдат и освобождению украинского юга.

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