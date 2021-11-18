"Это только начало": Украина усилила границу с Беларусью более 8 тысячами правоохранителей

"Это только начало": Украина усилила границу с Беларусью более 8 тысячами правоохранителей

По его словам, в приграничных районах могут объявить чрезвычайное положение при наплыве мигрантов.

Правительство опасается, что беженцев будут перебрасывать с белорусско-польской границы в Украину. Поэтому краина решила направить в пограничный регион 8,5 тысячи полицейских, нацгвардейцев и пограничников.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет Die Welt.

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" Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", – сказал Мельник.

Посол отметил, что граница между Украиной и Беларусью имеет длину более 1000 километров и состоит из болот и лесов, которые трудно контролировать. " Мы озабочены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", – сказал Мельник.

Отметим, что Верховная Рада 18 ноября расширила права Государственной пограничной службы по защите границы и разрешила применять личным составом боевой техники и вооружения. Подробнее об этом – по ссылке.

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