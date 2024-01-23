"Это только верхушка айсберга": о чем договорились члены правительства и бизнесмены во время встречи — Forbes

После ареста основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы вице-премьер-министры Юлия Свириденко и Михаил Федоров вместе с председателем ВР Русланом Стефанчуком организовали встречу с украинскими предпринимателями.

Об итогах идет речь в материале Forbes, журналисты которого пообщались с участниками встречи.

Прежде всего, представители бизнеса высказались по делу Игоря Мазепы, которое считают очередной демонстрацией усиления давления со стороны правоохранительных органов.

"Это только вершина айсберга", – говорит один из предпринимателей по правам анонимности.

Другой бизнесмен назвал ситуацию с главой Concorde Capital "отвратительной".

Предпринимателей возмущают действия стражей порядка, которые продолжают устраивать "маски-шоу" и открывать многочисленные уголовные дела относительно деятельности бизнеса.

"Мазепа – показательный кейс давления на бизнес", – сказал председатель Федерации работодателей Украины и участник бизнес-объединения "Манифест 42" Дмитрий Олейник, также принимавший участие во встрече.

По его словам, правоохранители действуют дерзко. Речь идет об обысках без определения суда, размере залога, аресте и т.д.

Аномально большое количество открытых уголовных дел в Украине

Как сообщает издание, во время встречи затронули вопросы аномально большого количества (500 тыс.) открытых уголовных дел в стране – по делу на каждого 30-го трудоспособного украинца.

Кроме кейса Мазепы, приглашенные предприниматели упоминали другие контраверсионные дела. В частности, речь шла о ряде открытых СБУ производств по сотрудничеству бизнеса с РФ (дела "Киевгумы", владельца "Хортицы" Евгения Черняка и других).

"Полгода назад была встреча с президентом по давлению на бизнес и прекращению "маски-шоу", тогда президент пообещал, что все исправит, однако ситуация только ухудшилась и перешла все границы", – говорит собеседник среди бизнесменов.

По его словам, "русский след" можно подвести почти любую компанию.

Во время встречи предпринимателей и чиновников также говорилось о многочисленных расследованиях правоохранителей связанных с земельными вопросами (кроме Мазепы, на встрече обсуждали кейс столичного Х-Park), а также старые проблемы с Госаудитслужбой.

"Бизнес, работающий в miltech-индустрии и выполняющий оборонные заказы, до сих пор рискует попасть под расследование о нанесении ущерба государству, если работает с прибылью", – говорится в комментариях после встречи.

Обсуждалась проблема менеджмента силовиков, когда большинство вопросов решаются из одного кабинета. На встрече прямо звучала фамилия заместителя председателя ОП Олега Татарова, курирующего правоохранительный блок.

О встрече с госчиновниками, отмечает Forbes, приглашенные представители бизнеса узнали за два часа до начала. Часть предпринимателей пришла лично, часть подключилась онлайн.

От Офиса президента присутствовала только советница руководителя Андрея Ермака Дария Заровна, рассказали бизнесмены.

Глава ВР Стефанчук фиксировал предложения бизнеса, которые можно решить принятием законов.

Что предлагали предприниматели

Как рассказал присутствовавший на встрече народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Кисилевский, речь шла о трех ключевых инициативах:

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые сделали бы невозможным злоупотребление во время обысков. Бюро экономической безопасности. Создание комиссии, которая состояла бы из юристов бизнес-объединений, правоохранителей и членов правительства и могла бы реагировать на конкретные ситуации. Аналогичная комиссия существовала при предыдущих правительствах.

Как отмечает издание со ссылкой на информацию бизнесменов, они договорились с чиновниками и нардепами о том, что те в ближайшие недели рассмотрят предложения по предложенным законодательным изменениям.

"От встречи в схожем формате, но уже на платформе Офиса президента бизнесмены отказались, мотивируя это желанием видеть конкретные решения, а не просто разговаривать", – рассказал один из предпринимателей.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал о встрече чиновников с представителями украинского бизнеса вечером 22 января. Он назвал эту дискуссию "непростой", а также отметил, что есть "серьезные вопросы".

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о задержании Игоря Мазепы.

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