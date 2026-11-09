«Это только верхушка айсберга»: в НАБУ анонсировали новые разоблачения коррупции в операции «Карфаген»

Операция «Карфаген» продолжается

Реклама

Обнародованные материалы второго этапа операции «Карфаген» являются лишь верхушкой айсберга. Ведь значительная часть доказательств не может быть разглашена в интересах следствия.

Об этом сообщил руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.

Реклама

«То, что вы увидели – только верхушка айсберга. Мы показали только то, что могли показать, не повредив интересы следствия. Значительная часть материалов пока не может быть обнародована. И поверьте, самая темная часть этого коррупционного айсберга еще остается под водой», — написал он.

Реклама

На втором этапе операции «Карфаген» сообщили о подозрении первым пяти участникам новой преступной организации, в которую, по данным следствия, были привлечены по меньшей мере 12 человек.

«Мы показали, как, по версии следствия, могла работать система прикрытия десятков мошеннических колцентров. Как взаимодействовали представители криминальной среды и правоохранительных органов. Как обсуждались нападения на людей, которые решались противодействовать преступному бизнесу. И это лишь часть того, что нам удалось установить», – отметил Абакумов.

По его словам, коррупция не существует отдельно от общества, а прорастает через него. Она не начинается и не заканчивается в кабинете высокопоставленного чиновника, который получает взятку. Для ее существования нужны десятки, сотни, а иногда и тысячи людей, каждый из которых выполняет свою маленькую функцию в большом преступном механизме. И если этот процесс не остановить, такое государство в конечном счете обречено.

«Борьба с коррупцией не просто ко времени. Она является одним из условий выживания страны. Потому что невозможно построить сильное государство, если его институт изнутри разрушает организованная преступность. Невозможно обеспечить безопасность граждан, если те, кто должен защищать их, работают на криминал. Невозможно говорить о будущем страны, если мы разрешаем коррупции каждый день это будущее уничтожать. И невозможно победить эту болезнь полумерами», — подчеркнул руководитель подразделения детективов НАБУ.

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро имеет очень амбициозную цель: искоренить системную коррупцию как явление. Разрушить механизмы, позволяющие преступности проникать в государственные институты. Лишить организованный криминал возможности покупать государственную защиту.

«Операция «Карфагена» продолжается. И для нас это не просто название одного из расследований. Это символ работы, которую мы должны довести до конца. Мы не можем позволить себе привыкнуть к этой грязи, от которой невозможно отмыться. Мы не можем принять его как неизбежную часть нашей жизни. Не можем согласиться с тем, что преступность и коррупция всегда будут сильнее государства. Потому что никто кроме нас самих не сделает нашу страну другой. Карфаген должен быть разрушен», – подчеркнул Александр Абакумов.

Коррупция в Украине — последние новости:

НАБУ и САП сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала прикрытие незаконного бизнеса из-за подкупа должностных лиц правоохранительных органов.

В рамках операции «Карфаген» антикоррупционные органы установили по меньшей мере 12 вероятных участников группировки. По данным следствия, к ее деятельности были привлечены действующие чиновники СБУ, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представители криминальной среды.

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, разоблаченной накануне в рамках операции «Карфаген».

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога заместителю начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области, фигурирующего в материалах нового дела в рамках операции «Карфаген» под псевдонимом «Консультант».

Новости партнеров

Новости партнеров