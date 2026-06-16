Это только «вишня на тортике»: в ВСУ заинтриговали заявлением о блокаде Крыма

Атаки по Крыму

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Украинские военные продолжают изолировать Крым, нанося удары по российской ПВО и военной инфраструктуре оккупированного полуострова. Это далеко не первая фаза, однако пока речь не идет о завершающей.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Украинское радио», комментируя заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяр» Бровди о намерении изолировать временно оккупированный Крым.

«Сейчас мы говорим о „вишенке на тортике“. Я не хочу говорить, что это завершающая стадия, чтобы лишний раз не давать лишних надежд, но это далеко не первая фаза наших действий. Мы с вами за последний год наблюдали, как планомерно уничтожаются системы противовоздушной обороны в Крыму, и не только в Крыму. И, в принципе, тогда уже было понятно, что если вы «выносите» ПВО, то следующими целями уже будут те элементы военной инфраструктуры, которые это ПВО прикрывает», — сказал он, добавив, что таким образом Украина «расчищает себе путь».

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Плетенчук отметил, что на сегодняшний день мы видим результат работы украинских дронов вместе с «техническим гением».

«И эта система не только касается сил беспилотной системы. Я вижу это постоянно. Я сейчас работаю с ребятами и вижу, сколько они поправок вносят в эти системы самостоятельно. Это может быть докуплен по заказу сшитый парашют, чтобы аппарат снижался лучше. Это может быть дополнительная батарея, это может использовать его в экстремальном режиме с дополнительной нагрузкой. Но это все приносит результат», — подчеркнул он.

Также командующий добавил, что одну из самых больших ролей во всех успехах во время ударов по Крыму играет инициатива украинцев.

Блокада Крыма — что известно

После многочисленных успешных ударов по Крыму полуостров столкнулся с топливным коллапсом. Силы обороны с помощью беспилотников системно отрезают Крым от российских поставок. Эксперты стали говорить о блокаде полуострова. По мнению военного эксперта Игоря Романенко, оккупантов ждут скоро еще блекауты.

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Между тем, в Минобороны украинцев призывали к срочной эвакуации с юга Украины. Речь идет о жителях оккупированных районов Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Советник министра обороны Сергей Стерненко предупредил, что у россиян возникнут значительные проблемы из-за отсутствия логистики.

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