"Это трагедия для украинцев": глава Института национальной памяти раскритиковал ленту Лозницы о Бабьем Яру

Никто и не думает спорить с еврейским народом за право печали и оплакивания жертв Бабьего Яра.

Жюри Каннского кинофестиваля признало фильм "Бабий Яр. Контекст" украинского режиссера Сергея Лозницы лучшим документальным фильмом. Киноработа посвящена массовым убийствам евреев в оккупированном нацистами Киеве в сентябре 1941 года.

Об этом в Facebook сообщил Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".

Сам режиссер, комментируя престижную награду, выразил надежду, что картина поможет глубокому осмыслению трагедии.

"Надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. Но, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад состоялись эти трагические события. Большое спасибо!", — отметил Сергей Лозница.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти, кандидат философских наук Антон Дробович в "Украинской правде " раскритиковал ленту, отметив, что в ней были ошибочные исторические утверждения.

Первое ошибочное утверждение: "Украина как страна впервые появилась в 1991 году в результате распада Советского Союза".

"Это не соответствует действительности. Очевидно, режиссер незнаком с историей Украины, в частности, Украинской революцией 1917-1921 годов. Украинская Народная Республика появилась именно тогда, она имела войско, была субъектом международных отношений, заключала международные соглашения, установила дипломатические отношения и открыла посольства в нескольких десятках стран мира прежде чем была завоевана большевиками", — объясняет Дробович.

Второе утверждение, которое также не соответствует действительности: "Население, жители Киева — не евреи — в принципе тоже никак не выразили своего отношения [к событиям в Бабьем Яру]. Ну может были случаи, когда помогали и скрывали [евреев], но это были единичные случаи".

Так, по словам главы Украинского института национальной памяти, известно даже не о десятках, а о почти полторы сотнях случаев, когда киевляне рисковали жизнью ради спасения своих соседей евреев. Только официально Праведников народов мира из Киева, признанных Мемориальным комплексом истории Холокоста Яд Вашем и Государством Израиль, более 144 человека (база данных по состоянию на 2021 год). Для сравнения, это больше чем было в целой Латвии (138), Австрии (112) или Молдове (79).

Также Дробович приводит ошибки в ленте касательно населения Львова, которое у Лозницы преимущественно состояло из поляков (на 60%) и о территориях, которые Украина получила после войны и отмечает, что больше всего его огорчают не исторические ошибки, а "суждения режиссера скорее морально-экзистенциального характера".

"Когда Вы говорите украинская трагедия [о Бабьем Яру], я с Вами не согласен в корне. А вот если Вы скажете еврейская трагедия, или трагедия еврейского народа [тогда да]".

"Это очень опасные и темные слова. Эта фраза является несправедливой и болезненной, потому как сказана не советским адептом, не русским агентом влияния и, даже, экзальтированным еврейским мистиком, а умным киевлянином... С исторической точки зрения — это неправда, потому что на момент этой страшной трагедии в 1941 году не было государства Израиль и никакого другого общества или сообщества, которая знала и чувствовала убитых в Бабьем Яру людей так же сильно, как киевляне. И наоборот — никто не был им ближе киевлян. Не стоит забывать и не только прославленному художнику-документалисту, но и всем нам, что киевские евреи до начала войны были полностью интегрированы в общество", — говорит Дробович.

Он добавляет, что никто в целом мире тогда не почувствовал эту потерю, этот ужас и эту боль так сильно и живо, как почувствовали ее киевляне в 1941 -1943 годах.

"Бабий Яр — это невероятного уровня боли и глубины человеческая трагедия для украинцев. Там были убиты те, кто был частью нас. Там в земле была закопана часть нашей судьбы и жизни, люди, с которыми мы дружили, работали, катались на санках, ходили на пикники, были влюблены, сидели за одной партой, смеялись с анекдотов, грустили или горячо спорили", — отмечает руководитель Украинского института национальной памяти.

Бабий Яр — это украинская трагедия. И еврейская. И польская. И русская. И каждого народа, который сможет и захочет почувствовать эту общность и эту потерю, говорит Дробович.

Истории украинцев, которые спасали евреев от Холокоста

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