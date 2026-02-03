"Это трагедия для всей страны". Гендиректор ДТЭК Тимченко прокомментировал атаку по гражданскому автобусу с шахтерами

© ДТЕК

Об этом он заявил в интервью изданию APT News.

«Это трагедия не только для нашей компании, но и всей страны. Россия атакует мирное популяция. Люди просто ехали с работы на автобусе домой после смены, в свои семьи», - сказал он.

Тимченко добавил, что это не случайность, потому что первый дрон атаковал автобус, а второй атаковал людей на улице, пытавшихся помочь тем, кто был в автобусе.

«Более всего, минувшей ночью они снова атаковали то же место. Они атаковали наши предприятия, наши угольные шахты в двадцати метрах от того места, где они атаковали автобус, где погибли многие наши люди. Это – лицо россии», - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, 1 февраля россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Погибли 12 шахтеров, еще 16 ранены.