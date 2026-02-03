ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

"Это трагедия для всей страны". Гендиректор ДТЭК Тимченко прокомментировал атаку по гражданскому автобусу с шахтерами

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко назвал атаку россиян по автобусу шахтеров трагедией для всей страны.

"Это трагедия для всей страны". Гендиректор ДТЭК Тимченко прокомментировал атаку по гражданскому автобусу с шахтерами

© ДТЕК

Об этом он заявил в интервью изданию APT News.

«Это трагедия не только для нашей компании, но и всей страны. Россия атакует мирное популяция. Люди просто ехали с работы на автобусе домой после смены, в свои семьи», - сказал он.

Тимченко добавил, что это не случайность, потому что первый дрон атаковал автобус, а второй атаковал людей на улице, пытавшихся помочь тем, кто был в автобусе.

«Более всего, минувшей ночью они снова атаковали то же место. Они атаковали наши предприятия, наши угольные шахты в двадцати метрах от того места, где они атаковали автобус, где погибли многие наши люди. Это – лицо россии», - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, 1 февраля россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Погибли 12 шахтеров, еще 16 ранены.

Дата публикации
Количество просмотров
132
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie