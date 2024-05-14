Это тяжелое, но необходимое решение: Блинкен – о мобилизации

Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты и другие страны продолжат поддерживать Украину военной помощью.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал тяжелым, но необходимым решением по проведению мобилизации в Украине, и со своей стороны заверил, что Соединенные Штаты и другие страны продолжат поддерживать нашу страну военной помощью.

Об этом он сказал во вторник, 14 мая, выступая в Киевском политехническом институте, передает "Укринформ".

"Ваша недавняя мобилизация была тяжелым, но необходимым решением. Защитникам, более двух лет так мужественно держащим строй, нужна помощь, им нужен отдых", – отметил глава американской дипломатии.

Госсекретарь США подчеркнул, что это позволит одновременно снабжать ВСУ новыми войсками для противостояния большей силе агрессора. Кроме того, мобилизация позволит Украине укрепить свою оборону, создать больше подразделений.

Блинкен заявил, что сейчас наступил один из критических моментов. Поскольку Путин усиливает очередное наступление на востоке, посылая волну за волной российских солдат, иранские беспилотники, северокорейскую артиллерию, а также танки, ракеты и истребители, построенные на машинах и запчастях, поставленных Китаем.

"Сейчас наша общая задача состоит в том, чтобы обеспечить для Украины устойчивое и постоянное стратегическое преимущество, чтобы Украина могла не только действовать на поле боя сегодня, но и сдерживать и защищаться от будущих атак", – отметил госсекретарь США.

В связи с этим госсекретарь процитировал президента Джо Байдена, что Соединенные Штаты стремятся к победе Украины и помогут ей в этом.

"Мы поможем вам сдержать атаки РФ, сделать так, чтобы им было труднее нанести вам удары, а также сохранить Черное море открытым", — подчеркнул он.

Оружие из предыдущих пакетов помощи США, объявленных накануне, подчеркнул Блинкен, частично уже доставлено или находится в пути и прибудет в Украину в ближайшее время. По его словам, другие партнеры также ускоряют доставку критически важных вооружений.

О чем Зеленский говорил с госсекретарем США Блинкеном?

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл в Киев в рамках первого визита в Украину высокопоставленного чиновника США после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи стране на 61 миллиард долларов, который долго откладывался.

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