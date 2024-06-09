"Это удар по имиджу Путина": как поражение российского Су-57 повлияет на Россию

Поражение российских Су-57 на аэродроме Ахтубинск в Астраханской области стало серьезным ударом по имиджу диктатора Владимира Путина и в целом по Воздушно-космическим силам РФ.

Об этом в эфире "Общественного радио" сообщил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

“География наших ударов не просто расширяется, а расширяется по очень критическим объектам противника. Буквально совсем недавно мы били по аэродрому в оккупированном Крыму и это было хорошо, а буквально на днях прилетело по аэродрому Моздок”, — подчеркнул Павел Лакийчук.

Он также добавил, что указанный аэродром российская армия использовала для бомбардировок Чечни и Грузии.

"Сначала это аэродром базирования стратегической авиации, на котором базировалась Ту-95, затем превратилась в такой хаб. В нашу уже компанию противник там спрятал Ту-22 бомбардировщики, несущие сверхзвуковые ракеты и МиГ-31 – это бросающиеся ракетами типа "Кинжал". Су-57 – это священная корова Путина, это его ответ американским Raptor. Обещан русский самолет 5 поколения, их там единицы были построены и именно поэтому он находился там. Не просто прилетело по Ахтубинску, а прилетело по Су-57. Су-57 – это супер новый самолет и удар по имиджу Путина, по имиджу ВКС России серьезный", – отметил Лакийчук.

Напомним, что Украина впервые ударила по территории РФ боевым самолетом.

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