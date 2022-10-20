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Это - успех: кадыровские тиктокеры захватили украинскую ферму, которую не могли отбить у ВСУ 8 лет

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Это - успех: кадыровские тиктокеры захватили украинскую ферму, которую не могли отбить у ВСУ 8 лет

Фото: Associated Press

Тиктоквийская Кадырова похвастались очередными достижениями – захватили украинскую ферму.

Кадыровские тиктокеры отчитались перед Доном сомнительными успехами в Украине. Оказалось, что они смогли захватить ферму.

Об этом "генерал" тиктоквойск Рамзан Кадыров сообщил в Сети.

По его словам, подразделение кадыровцев захватило "все" стратегические позиции в каком-то районе, который не называется, в частности ферму, которую не могли отбить у ВСУ "вплоть с 2014 года".

"Чеченским воинам понадобилось всего 6 человек, чтобы взять под контроль эту точку у врага", — написал Кадыров.

Следует добавить, что среди провалов ВС РФ на фронте в Украине, захват фермы — едва ли не самый большой успех оккупантов за последнее время.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Людей расстреливают из-за того, что они отступают или отказываются воевать.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя, а затем разлетелись в разные стороны. Бой длился ровно 19 секунд.

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