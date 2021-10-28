"Это ужасно": глава Сумской ОГА отреагировал на убийство члена "Правого сектора"

Мужчину убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия.
Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий отреагировал на убийство члена "Правого сектора" в городе.
Об этом он сообщил в сообщении в Facebook.
"Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" — Александр Иванин. Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия. На месте работает полиция. Это ужасно и недопустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого!", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее представитель Нацполиции региона Владимир Крупецких рассказал журналистам, что погибший — мужчина 1992 года рождения.
Руководитель областной организации Сергей Супрун подтвердил, что погибший — Александр Иванина.
Иванина еще 27 октября выступал на сессии городского совета и критиковал городские власти.
В "Правом секторе" также отреагировали на гибель своего собрата. Организация убеждена, что именно "националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства". А убийц следует искать среди поклонников "русского мира".
Напомним, что во Львовской области убит ветеран АТО.