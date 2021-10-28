"Это ужасно": глава Сумской ОГА отреагировал на убийство члена "Правого сектора"

"Это ужасно": глава Сумской ОГА отреагировал на убийство члена "Правого сектора"

Мужчину убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия.

Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий отреагировал на убийство члена "Правого сектора" в городе.

Об этом он сообщил в сообщении в Facebook.

"Убит сумчанин, активист, молодой парень, член "Правого сектора" — Александр Иванин. Его нагло убили у подъезда своего дома из огнестрельного оружия. На месте работает полиция. Это ужасно и недопустимо! Никто не имеет права лишать жизни другого!", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее представитель Нацполиции региона Владимир Крупецких рассказал журналистам, что погибший — мужчина 1992 года рождения.

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Руководитель областной организации Сергей Супрун подтвердил, что погибший — Александр Иванина.

Иванина еще 27 октября выступал на сессии городского совета и критиковал городские власти.

В "Правом секторе" также отреагировали на гибель своего собрата. Организация убеждена, что именно "националистическая деятельность Иванины стала причиной убийства". А убийц следует искать среди поклонников "русского мира".

Напомним, что во Львовской области убит ветеран АТО.

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