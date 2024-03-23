"Это уже было": Зеленский о теракте в "Крокус Сити Холл" и манере Путина обвинять других

Кремлевский диктатор сутки молчал и думал, как было, как это привлечь к Украине.

Путин пытается переложить ответственность за теракт в "Крокус Сити Холл" на других. Но это уже было.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"То, что произошло вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других", – уверяет он.

Ничего нового

Россияне пришли в Украину, сжигают наши города, а обвинить в этом пытаются наше государство. Они пытают, насилуют наших людей – и их обвиняют.

"Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал — думал, как это привлечь к Украине. Все абсолютно предсказуемо", — утверждает украинский лидер.

По словам Зеленского, тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов.

"И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попытается вернуть в пользу своих личных властей", — отмечает президент.

Он подчеркивает: террористы всегда должны проигрывать. Зеленский поблагодарил каждого и каждого, кто действительно защищает жизнь. Всем людям, которые сражаются против террора.

"И мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", – резюмировал главнокомандующий.

Напомним, Зеленский сообщил о последствиях массированного ракетного удара.

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