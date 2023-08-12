"Это уже не "мобики": военный аналитик о подготовлености российских военных

Раньше в Украину попадали свежемобилизованные российские военные, не умевшие почти ничего. Сегодня ВСУ воюют с достаточно серьезным врагом.

Об этом в эфире телемарафона сказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Я категорически против любого заброса шапками и раскатывания губы. Вот когда мы говорим о том, что они сюда насыпали совершенно необученных, немотивированных несчастных "мобиков", то это было правдой прошлой осенью, когда их действительно гребли прямо из военкоматов и сюда бросали ", – говорит аналитик.

Солдаты, провоевавшие полгода

Тогда они действительно были совершенно никакие. Компенсировалось это только количеством.

"Но мы как-то привыкли это повторять, а время идет и все меняется", – утверждает аналитик.

Те же "мобики", которые заехали прошлой осенью и зимой, если они дожили уже до этого этапа войны, то они уже не "мобики". Это уже солдаты, не менее полугода провоевавшие в очень жестких условиях против нашей армии.

"Эти "мобики", дожившие до нашего наступления, которое у нас сейчас происходит, они уже прошли не по 3, а по 33 боя. Поэтому давайте понимать, что мы воюем сейчас с достаточно серьезным врагом по всем направлениям", — акцентировал Дикий.

Ранее отмечалось, что мобилизационные меры в России могут ужесточиться в сентябре-октябре, однако Кремль не будет объявлять это публично. По мнению эксперта, мобилизация в РФ не вызовет массовых протестов, но бунты возможны в самой российской армии.

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