"Это уже не мясные штурмы, а действия подготовленных специалистов": спикер сил обороны Юга рассказал, существует ли угроза наступления на Запорожье

Противник имеет небольшое вклинение в Запорожском направлении.

Такое мнение высказал Влад Волошин, полковник, пресс-секретарь сил обороны Юга Украины в эфире КИЕВ24.

"О силах и средствах, которые там, то противник он в течение определенного периода, не менее 1,5 -2 месяца готовил эти штурмовые группы и это уже не мясные штурмы, которые были ранее, а это действия подготовленных специалистов", — отметил спикер.

Он добавил, что таких групп собрано достаточно, чтобы проводить штурмовые действия малыми группами. Однако украинская разведка сейчас не фиксирует большие скопления вражеских войск в этом направлении.

Напомним, российские войска в дальнейшем достигают тактических успехов на западе Донецкой области.

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