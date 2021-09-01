"Это уже стало системой": в Житомире водоканал снова слил нечистоты в Тетерев

"Это уже стало системой": в Житомире водоканал снова слил нечистоты в Тетерев

В реку Тетерев после аварии продолжают стекать нечистоты.

В Житомире зафиксировали новый сброс неочищенных сточных вод из канализационной станции водоканала в реку Тетерев.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Полесского округа.

"Это уже, наверное, стало системой, которую ввело КП "Житомирводоканал", а именно систематически осуществлять сброс неочищенных сточных вод в реку Тетерев с ГКНС. Стало известно о том, что снова осуществляется сброс, в том же месте, как и две недели назад, когда было сброшено почти 120 тыс. м3 неочищенных сточных вод. Отделом инструментально-лабораторного контроля Инспекции отобраны пробы воды для определения в ней содержания загрязняющих веществ и принятия в пределах полномочий соответствующих мер реагирования. Можно сделать выводы, что руководству КП "Житомирводоканал", пожалуй, безразлично на окружающую среду, и видно для них не существенная и сумма убытков, рассчитанная за аналогичные ситуации", — говорится в сообщении.

Экологи напомнили, что в период с 07.06 по 11.06. 2021 г. было начислено:

за сброс неочищенных сточных вод — 50 тысяч 709 грн

за загрязнение земельных ресурсов — 440 тысяч 506 грн

в период с 07.08 по 12.08.2021 г. начислено:

• за сброс неочищенных сточных вод — 13 млн. 100 тысяч 612 грн

• за гибель водных живых ресурсов — 8 млн.988 тысяч 315 грн

• за загрязнение земельных ресурсов — 879 тысяч 902 грн.



Напомним, в Житомире в реку Тетерев попали тысячи кубометров нечистот. Во время ливня из строя вышли помпы главной насосной станции, они не смогли перекачать все стоки в канализационные сооружения, и нечистоты пошли в реку.

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