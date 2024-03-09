"Это уже выходит за рамки": Вениславский о том, кого из студентов мобилизуют

По словам нардепа, в новом законопроекте не будет отсрочки от мобилизации для соискателей второго высшего образования.

Украинцам сохранят право на отсрочку от мобилизации во время получения высшего образования, однако возможность злоупотреблений, которыми пользуются уклонисты, устранят.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью изданию Оbozrevatel.

По его словам, речь идет о случаях, когда мужчина призывного возраста получает второе или третье, четвертое высшее образование.

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"Это уже выходит за рамки гарантированного Конституцией права на образование. И соответственно мы сохраняем право на отсрочку. И это консенсуальное решение для получения последовательного образования: среднеспециальное, высшее и магистерское, а также аспирантура. Если последовательно человек идет по этим ступеням образования, она сохраняет право на отсрочку от призыва", – сказал Вениславский.

Нардеп напомнил, что в Украине бесплатно можно получить первое высшее образование и последующие последовательные степени. Второе высшее образование другого профиля – по контракту.

Вениславский заметил, что после полномасштабного вторжения некоторые вузы принимали на контрактную форму обучения принимали практически всех желающих.

"Принимали всех практически, кто заплатил 20 тысяч гривен, то есть фактически человек за 20 тысяч гривен получал отсрочку от призыва на мобилизацию. Мы это перекрываем, и такие случаи не будут давать основания для отсрочки", — подытожил депутат.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

Ранее нардеп Вениславский назвал лишь одно ограничение, которое могут ввести против уклонистов.

Нардеп Роман Грищук рассказал, будет ли в документе бронирование за деньги и блокирование карт уклонистов.

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