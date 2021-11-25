Преодолеть коронавирус удастся только вакцинировав 70% населения – ВОЗ

В ВОЗ считают, что преодолеть коронавирус поможет сформированный коллективный иммунитет.

Побороть коронавирус и выйти из пандемии миру позволит вакцинация против COVID-19. В частности, к концу текущего года должно быть привито 40% населения для формирования коллективного иммунитета, к лету 2022 года — 70%.

Об этом заявил глава украинского бюро Всемирной организации здравоохранения ВОЗ доктор Ярно Хабихт в интервью "РБК-Украина".

Также читайте Операция "вакцинация": как военному удалось привить почти всю Португалию и какими методами в Украине поощряют иммунизацию

"Что сейчас очень важно, так это поставленные нами цели: 40% должны быть вакцинированы до конца года и 70% всего населения — к лету 2022 года. Это нужно, чтобы преодолеть пандемию и выйти из сложившейся ситуации", — пояснил он.

Кроме того, представитель ВОЗ отметил, что важно охватить вакцинацией уязвимые группы населения: пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

"Это так важно потому, что серьезные случаи заболевания с госпитализацией – это те, кто не вакцинирован. Нам нужно защитить наших сограждан в Украине: пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями. Благодаря этому мы сможем преодолеть пандемию. Нам нужно охватить 70% всего населения. Но в старших возрастных группах этот показатель может быть еще выше", — подчеркнул Ярно Хабихт.

По его мнению, на самом деле существует много стимулов, которые уже опробовали все страны, чтобы призвать население к вакцинации. Они уже доказали, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны. Что касается Украины, то он считает, необходимо продумать, где сделать вакцинацию доступной.

"Одни хотели бы привиться в центре первичной медицинской помощи. Другие – в супермаркете. Даже когда я разговариваю со своими родственниками, некоторые чувствуют себя очень комфортно, когда им назначено конкретное время для вакцинации, потому что они сильны в тайм-менеджменте. Но другие коллеги и друзья хотят пойти утром на рынок и при этом получить прививку. Они не хотят бронировать время, для них доступ к вакцинации должен быть легким", — сказал Ярно Хабихт и добавил, что введение дополнительных ограничений для невакцинированных граждан или даже обязательной иммунизации могло бы стимулировать людей делать прививки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.