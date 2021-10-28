Это виртуальные вещи: украинцам объяснили, почему прививки против COVID-19 не вызывают бесплодия

Это виртуальные вещи: украинцам объяснили, почему прививки против COVID-19 не вызывают бесплодия

Также вакцинация против COVID-19 не влияет на ДНК.

Вакцинация против коронавируса может сохранить жизнь людей, но фейки о прививках часто отпугивают украинцев от прививки. Впрочем, эти фейки не имеют никакого научного доказательства, а применяемые в Украине вакцины хорошо изучены учеными и экспертами и тех эффектов, которыми людей пугают, не вызывают.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.

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"Вакцины эффективны, и это доказательная медицина, об этом есть исследования. Поэтому не доверяйте фейку, или каким-то группам, которые прочитали о каких-то виртуальных вещах, что вакцина вызывает либо бесплодие, либо влияет на вашу ДНК", — подчеркнул главный санврач.

По его словам, сейчас 8 из 10 человек, которые умирают от коронавируса, это пожилые люди. Поэтому главный санврач отметил важность вакцинации и защиты каждого пожилого украинца.

Главный санврач добавил, что ни в коем случае носить маски и дистанцию между людьми не должны игнорироваться.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Заметим, что в Украине все больше людей болеет коронавирусом, и ежедневные цифры крайне неутешительны. Но если раньше большинство переносили COVID-19 в более легкой форме, то больницы переполнены, а некоторые уже просто отказываются принимать пациентов из-за отсутствия мест. Если вдруг вы еще не вакцинировались или сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19, читайте здесь.

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