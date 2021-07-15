"Это вопрос дней": в ЕС анонсировали открытие границ для Украины и признание сертификата вакцинации

"Это вопрос дней": в ЕС анонсировали открытие границ для Украины и признание сертификата вакцинации

В Еврокомиссии сообщили, что вскоре примут положительное решение об открытии границ для Украины.

Евросоюз примет решение об открытии границ для украинских граждан в течение нескольких дней.

Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии по межведомственным отношениям и прогнозировании Марош Шефчович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я знаю, что если говорить о случаях инфицирования (COVID-19. — Ред.), ваши цифры выглядят многообещающими. Поэтому я считаю, что положительное решение — это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение об открытии границ для Украины и признание ваших сертификатов COVID", — сказал Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалем много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня поразило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как у меня", — сказал он.

Отметим, в настоящее время каждая страна имеет полную самостоятельность в решениях относительно своих границ. Поэтому — кто-то может все равно требовать ПЦР-тест при пересечении границы. Кто-то — сертификат вакцинации. Кто-то — пускать всех. Поэтому перед каждой поездкой нужно по-прежнему тщательно проверять правила въезда. И особенно во время путешествий внутри ЕС стоит также это делать.

Напомним, украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата, который является признанным в ЕС. Сейчас Европейское медицинское агентство сертифицировало такие вакцины:

Moderna/Spikevax;

Pfizer-BioNTech/Comirnaty;

Johnson & Johnson/Janssen;

Oxford-AstraZeneca/Vaxzevria (произведенную на европейских заводах).

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