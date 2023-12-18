"Это война для бедных": NYT о жестких методах мобилизации в Украине

В ноябре было 226 судебных решений по мобилизации.

Американское издание The New York Times пишет о жестких методах украинского военного руководства, применяемого оно к призывникам. Речь идет о грубых случаях, когда мужчин забирают с улиц в центры комплектования, запугивают и даже используют физическую силу.

Об этом говорится в материале NYT.

Жесткая мобилизация в Украине

Издание, ссылаясь на адвокатов, активистов и украинских мужчин, с которыми общалась NYT, пишет о том, что мужчин забирали с работы и даже пытались мобилизовать психически больного мужчину.

В то же время, в социальных сетях и местных новостях регулярно появляются видео, на которых солдаты толкают людей в машины и держат мужчин против их воли в центрах комплектования.

"Суровые методы направлены не только на уклоняющихся от призыва, но и на людей, которых обычно освобождают от службы, – это признак серьезных вызовов, с которыми сталкивается украинская армия в войне с большими потерями и против гораздо большего врага, пишет издание", – говорится в сообщении.

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Активисты и юристы пожаловались, что агрессивные методы выходят далеко за пределы полномочий работников ТЦК и в некоторых случаях незаконны. В частности, нетрадиционные тактики привели к ряду судебных дел этой осенью, поскольку мужчины оспаривают незаконные повестки, непрофессиональные медицинские комиссии и принудительную мобилизацию.

Отмечается, что в ноябре было 226 судебных решений по мобилизации, пишет NYT.

"Военные чувствуют свою безнаказанность", — цитирует издание Татьяну Фефчак, юристку и главу общественной организации, представляющей интересы мужчин по делам о призыве на военную службу вблизи города Черновцы на западе Украины.

NYT также пишет о том, что усилия военных вербовщиков непропорционально направлены на более бедные слои населения.

"Это война для бедных", — цитирует издание одного из киевских юристов, пожелавшего остаться анонимным из-за публичной критики военных.

Изменения к мобилизации

Украину ожидают серьезные изменения по мобилизации. Одно из главных изменений — сужение круга граждан, имеющих право на отсрочку от армии.

Например, в армию не будут призывать тех, кто имеет близкого родственника с инвалидностью III группы. Кроме того, сократят перечень лиц, которые сейчас имеют отсрочку из-за ухода за лицом с инвалидностью I и II группы.

ТЦК получат больше инструментов для проверки военно-учетных документов граждан на улицах, доставки их в военкоматы, объявления в розыск.

"Для этого они уже не будут нуждаться в участии полицейских. В некоторых регионах эти "новации" уже введены как своеобразные "пилотные проекты" де-факто. Представители ТЦК проверяют документы, вручают повестки и даже забирают военнообязанных прямо на улице", — говорится в сообщении.

Также среди возможных новаций – введение "Сертификата защитника", фактически аналога военного билета, в мобильном приложении "Действие". Обновлять актуальные данные о себе в этом приложении военнообязанный будет вынужден каждые 60 дней.

Между тем, прессслужба Службы безопасности Украины сообщила, что сотрудники СБУ присоединились к проверкам документов в Киеве.

Между тем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что к общей мобилизации в Украине нужно вернуть существовавшие ранее рамки.

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